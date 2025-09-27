Ντεμπελέ: «Ο Μέσι μου έστειλε αμέσως μήνυμα για να με συγχαρεί»

Ο Γάλλος νικητής της φετινής Χρυσής Μπάλας αποκάλυψε πως ο Λιονέλ Μέσι ήταν από εκείνους που του έστειλαν άμεσα μήνυμα για να τον συγχαρεί για το βραβείο.

Η 22α Σεπτεμβρίου θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό του Ουσμάν Ντεμπελέ και των οικείων του. Ήταν η βραδιά όπου ο Γάλλος winger έλαμψε στην τελετή της Χρυσής Μπάλας στο Παρίσι. Στο «Théâtre du Châtelet» λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο 28χρονος αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη.

Έκτοτε, φυσικά ακολούθησε αποθέωση αλλά και...αμφισβήτηση. Ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί να χαλάσει τη χαρά του Ντεμπελέ, που πράγματι είχε μια απίθανη σεζόν (2024-2025) και έφτασε μέχρι την κορυφή της Ευρώπης και την κατάκτηση του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν. Στο πλάι του φυσικά η οικογένεια και οι φίλοι του, που έδωσαν το «παρών» για να τον συγχαρούν από κοντά.

Ο Γάλλος έλαβε πολλά μηνύματα μετά το πέρας της βραδιάς, ωστόσο αποκάλυψε πως και ο Λιονέλ Μέσι ήταν εξ' αυτών, με τον 8 φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας και πρώην συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα να του στέλνει άμεσα ένα προσωπικό μήνυμα, του οποίου το περιεχόμενο πάντως δεν αποκάλυψε, ενώ ανέφερε πως και οι Σουάρες, Τσάβι επικοινώνησαν μαζί του.