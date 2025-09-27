Τηλεοπτική «βόμβα» στο Champions League: Η μεγάλη αλλαγή που σκέφτεται η UEFA

Δημοσίευμα του Bloomberg αποκαλύπτει τις σκέψεις της UEFA για το πώς θα δημοπρατεί τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League.

Η UEFA ετοιμάζει ριζικές αλλαγές στη δημοπράτηση των δικαιωμάτων του Champions League για την τριετία 2027–2030, ανοίγοντας την πόρτα σε παγκόσμιους παίκτες του streaming όπως η Netflix και η Amazon Prime Video. Μια κίνηση που μπορεί να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό το πώς παρακολουθούσαμε μέχρι σήμερα την κορυφαία διασυλλογική ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.

Τι προτείνει η UEFA για το Champions League

Σύμφωνα με το Bloomberg, στην UEFA σκέφτονται να προωθήσουν μια νέα διαδικασία πώλησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, ώστε πλατφόρμες streaming να μπορούν να υποβάλουν προσφορές ταυτόχρονα για πολλαπλές αγορές. Αυτό, αν τελικά εφαρμοστεί, ακυρώνει το προηγούμενο σύστημα, όπου οι κύριες αγορές δημοπρατούνταν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και εμπόδιζαν τις συγκεντρωτικές προσφορές.

Γιατί είναι σημαντική εξέλιξη

Αν η UEFA αποφασίσει να προχωρήσει σε μια τέτοια εντυπωσιακή αλλαγή, τότε θα δώσει τη δυνατότητα σε κολοσσούς όπως το Netflix και η Amazon να διεκδικήσουν μεγάλα πακέτα δικαιωμάτων. Κάτι που μπορεί να οδηγήσει είτε σε ενιαία παγκόσμια μετάδοση από έναν πάροχο είτε σε συμφωνίες με λίγους μεγάλους παρόχους.

Όπως είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς, μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργήσει σοβαρό ανταγωνισμό στα παραδοσιακά κανάλια που έχουν αυτή τη στιγμή τα δικαιώματα του Champions League..

Ισπανία: Movistar+

Γαλλία: Canal+

Ην. Βασίλειο: TNT Sports (+ Amazon για συγκεκριμένους αγώνες)

Ιταλία: Sky Sports (+ Amazon Prime)

Γερμανία: DAZN (+ Amazon Prime)

ΗΠΑ: CBS Sports (Paramount+) μέχρι το 2030

Λατινική Αμερική: FOX Sports, TNT Sports

Επιπτώσεις για φιλάθλους και αγορά

Μια τέτοια εξέλιξη θα κάνει το Champions League πιο εύκολα προσβάσιμο σε όλο τον κόσμο. Από την άλλη όμως, μπορεί να αυξήσει το κόστος για τον απλό θεατή σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, αν προχωρήσει αυτό το μεγάλο βήμα, θα σηματοδοτήσει την οριστική μετάβαση από την παραδοσιακή τηλεόραση στο ψηφιακό streaming για τις μεγάλες διοργανώσεις.