Σέρχιο Ράμος: Στις νέες επικαλαμίδες του σηκώνει το Champions League με τη φανέλα της Παρί! (pic)

Ο Σέρχιο Ράμος έδειξε στον κόσμο τις νέες επικαλαμίδες που του έκαναν δώρο και αποτυπώνουν το... μεγάλο όνειρο του Αλ - Κελαΐφι και της Παρί με την κατάκτηση του Champions League.

Ακόμα δεν πρόλαβε να κάνει μερικές προπονήσεις με τη νέα του ομάδα και το βάρος στους ώμους του έγινε πολύ μεγαλύτερο.

Το γνώριζε, βέβαια, παίρνοντας την απόφαση ν' αποδεχθεί την πρόταση της Παρί, ωστόσο, ο Σέρχιο Ράμος ξέρει πολύ καλά τι περιμένουν πλέον όλοι από εκείνον στο Παρίσι.

Το ευρωπαϊκό τρόπαιο!

Όπως ακριβώς αποτυπώνεται και στις νέες επικαλαμίδες που του έκαναν δώρο, όπου απεικονίζεται εκείνος να σηκώνει την κούπα του Champions League!

Sergio Ramos' new shin pads have him lifting the Champions League trophy with PSG 👀 pic.twitter.com/XgtY5GWif4