Γκαμεϊρό: Επέστρεψε μετά από 13 χρόνια στην Στρασμπούρ (pics & vid)

Μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, ο Κέβιν Γκαμεϊρό επέστρεψε στην ομάδα μου ανδρώθηκε, την Στρασμπούρ και υπέγραψε διετές συμβόλαιο.

Ο 34χρονος επιθετικός αφού έμεινε ελεύθερος από την Βαλένθια, επέστρεψε στην Στρασμπούρ, 13 χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον γαλλικό σύλλογο.

Ο Γκαμεϊρό, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο, έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο του με την Στρασμπούρ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Λοριάν (2008-11), πριν μεταπηδήσει στην Παρί Σεν Ζερμέν, με την οποία κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Γαλλίας. Ακολούθησαν οι Σεβίλλη (2013-16), Ατλέτικο (2016-18) και Βαλένθια (2018-21).

Kevin Gameiro has re-signed for Strasbourg - 13 years after he left the club 🔂 pic.twitter.com/Sw1RuE2sHg