Ψηλά στην λίστα της Ρεάλ ο Κόντε (pic)

Ο Ιταλός τεχνικός ήταν να συναντηθεί πριν από μερικές ημέρες με τον πρόεδρο των Μιλανέζων, Στίβεν Ζανγκ, ωστόσο το ραντεβού τους πήρε νέα αναβολή, με αποτέλεσμα το μέλλον του να θεωρείται αβέβαιο.

Μάλιστα, στην Ισπανία αναφέρουν ότι ο Αντόνιο Κόντε αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους «νερατζούρι» το επόμενο 48ωρο. Την ίδια ώρα η «AS» αναφέρει ότι οι Μαδριλένοι έχουν πάρει την απόφαση να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Ζινεντίν Ζιντάν και πως ήδη έχουν βρει τον αντικαταστάτη του.

Ψηλά στη λίστα των «μερένγκες» υπάρχει τόσο ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι όσο και ο Αντόνιο Κόντε, με τον τελευταίο να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες για να βρίσκεται στον πάγκο της Ρεάλ τη νέα σεζόν.

Παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο, ο Αντόνιο Κόντε ενδέχεται το καλοκαίρι να υπογράψει το «διαζύγιο» με τους «νερατζούρι». Αυτό τουλάχιστον αναφέρει και η «Gazzetta dello Sport» στο πρωτοσέλιδο της, τονίζοντας ότι υπάρχει διαφορά στο οικονομικό κομμάτι, ενώ ο 51χρονος τεχνικός φέρεται να μην συμφωνεί και με το πλάνο που έχει η διοίκηση της Ίντερ. Συγκεκριμένα είναι κάθετος με τις περικοπές μισθών αλλά και τις μειώσεις του μπάτζετ για τις μεταγραφές.

«Διαζύγιο Κόντε - Ίντερ. Υπάρχει απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών και η λύση της συνεργασίας τους έρχεται κοινή συναινέσει», αναφέρει χαρακτηριστικά η ιταλική εφημερίδα.

Antonio Conte is leaving Inter in the next 48 hours, Real Madrid are interested in his services if Zidane leaves. The Italian is also open to joining Madrid. [@diarioas] pic.twitter.com/cyLH97vsXn

— Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) May 26, 2021