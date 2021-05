Οι παίκτες της Ατλέτικο Μαδρίτης γεύονται ακόμη το νέκταρ του 11ου πρωταθλήματος, το οποίο και εξασφάλισαν στην τελευταία αγωνιστική της La Liga με το διπλό κόντρα στη Βαγιαδολίδ. Λίγη ώρα μετά την κατάκτηση, χιλιάδες οπαδοί ξεχύθηκαν στους δρόμους, αλλά για όσους δεν μπόρεσαν να το κάνουν, φρόντισε ο αρχηγός, Κόκε.

Ο Ισπανός μέσος κατά τη διαδρομή του γυρισμού με το πούλμαν της αποστολής, κατέβηκε για να πανηγυρίσει μπροστά στο σπίτι φανατικών υποστηρικτών των Ροχιμπλάνκος, σηκώνοντας, μάλιστα, την κούπα εν μέσω συνθημάτων και πανό, σε μια σούπερ φιέστα… κατ’ οίκον.

Δείτε το βίντεο:

Koke brought the La Liga trophy to the fans

(via @Koke6)pic.twitter.com/1RWFVico93

— B/R Football (@brfootball) May 23, 2021