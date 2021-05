Η τρομερή σύμπτωση του Σουάρες με τον Νταβίντ Βίγια (pics & vid)

Η Ατλέτικο αν και αγχώθηκε είχε τον Λουίς Σουάρες, ο οποίος λίγα λεπτά πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με την Βαγιαδολίδ, βρήκε δίχτυα και με αυτόν τον τρόπο σφράγισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Ορουγουανός φορ μετά το τέλος του αγώνα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του ενώ στάθηκε στην υποτίμησε που εξέλαβε από την Μπαρτσελόνα, όταν ο Κούμαν τού έδειξε την έξοδο. Ο Λουίς Σουάρες έγινε ο δεύτερος παίκτης, ο οποίος μετά τους «μπλαουγκράνα» κατακτά πρωτάθλημα με την Ατλέτικο.

Συγκεκριμένα, το 2013 ο Νταβίντ Βίγια έφυγε από την Μπαρτσελόνα για την Ατλέτικο και την επόμενη χρονιά, σήκωσε το πρωτάθλημα με τους «ροχιμπλάνκος». Ετσι και τώρα. Ο Λουίς Σουάρες το 2020, αποχώρησε από τους «μπλαουγκράνα» για την ομάδα του Σιμεόνε και την την επόμενη χρονιά κατέκτησε την κορυφή της Ισπανίας.

Barcelona sold Luis Suarez to Atletico and they are now La Liga champions.

Barcelona sold David Villa to Atletico and he won La Liga the next season.

In 2013, Barcelona sold David Villa to Atletico Madrid for just €5m.

He scored 13 goals, helping fire the club to win La Liga.

Last summer, Barcelona sold Luis Suarez to Atletico Madrid for just €7m.

He's scored 21 goals, helping fire the club win La Liga.#AúpaAtleti pic.twitter.com/DvvgY3ji68

