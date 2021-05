Η Ατλέτικο πέρασε (1-2) από το «Χοσέ Θορίγια» και κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Ρεάλ.

Ο Λουίς Σουάρες ξέσπασε σε δάκρυα και έκανε αναφορά στην υποτίμηση που έλαβε από την Μπαρτσελόνα, ο Ντιέγκο Σιμεόνε συγκινημένος εξήγησε γιατί ήταν η ιδανική χρονιά για να κατακτήσουν οι «κολτσονέρος» τον τίτλο της La Liga και οι παίκτες της ομάδας από τη Μαδρίτη πανηγύρισαν την επιτυχία μαζί με τους 3.000 οπαδούς που βρέθηκαν στο Βαγιαδολίδ και συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο. Ο κορονοϊός πήγε... περίπατο, με τους φιλάθλους να σηκώνουν στα χέρια τον Γιάν Όμπλακ, ο οποίος έφτασε στο σημείο να κρατήσει μέχρι και καπνογόνο.

— Tiempo de Juego (@tjcope) May 22, 2021

Jan Oblak celebrating with Atletico Madrid fans after their title win

Absolute carnage! pic.twitter.com/MtW9wGPlGX

— Metro Sport (@Metro_Sport) May 22, 2021