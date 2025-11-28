Ατλέτικο: Πρόστιμο από την UEFA για ναζιστικούς χαιρετισμούς και ήχους πιθήκων
Η UEFA επέβαλε πρόστιμο 30.000 ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς και τιμωρία απαγόρευσης μετακίνησης οπαδών, λόγω της ρατσιστικής συμπεριφοράς μερίδας φιλάθλων της στον αγώνα του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ τον Οκτώβριο.
Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, οι κατηγορίες αφορούν μιμήσεις ήχων και χειρονομιών που παραπέμπουν σε πιθήκους, καθώς και ναζιστικούς χαιρετισμούς που καταγράφηκαν στις εξέδρες του «Έμιρεϊτς»
Τα περιστατικά παραβιάζουν το Άρθρο 14 των Πειθαρχικών Κανονισμών της UEFA, ενώ οι οπαδοί της ισπανικής ομάδας κατηγορήθηκαν επίσης για ρίψη αντικειμένων στη διάρκεια του αγώνα. Παρά τη σοβαρότητα των παραβάσεων, η πειθαρχική επιτροπή της UEFA αποφάσισε να αναστείλει για έναν χρόνο την τιμωρία της απαγόρευσης πώλησης εισιτηρίων στους εκτός έδρας αγώνες, δίνοντας στην Ατλέτικο μια τελευταία ευκαιρία ώστε να... συμμορφωθεί ο κόσμος της.
Τα 30.000 ευρώ, καθώς και το πρόσθετο πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για τη ρίψη αντικειμένων, αποτελούν άμεσες κυρώσεις που θα επιβληθούν χωρίς αναστολή. Αντίστοιχα, η UEFA ανακοίνωσε και την τιμωρία και της Καραμπάγκ με πρόστιμο 5.000 ευρώ και μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, λόγω αντίστοιχων συμπεριφορών φιλάθλων της στον αγώνα της Youth League με την Τσέλσι στις 5 Νοεμβρίου. Και σε αυτή την περίπτωση, η ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές έχει ανασταλεί για έναν χρόνο.
Atletico Madrid have received a €30,000 fine and a ticket ban after the club’s fans were found to have made monkey gestures and noises, as well as Nazi salutes during a game against Arsenal in October.
