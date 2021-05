Τα ρεπορτάζ που θεωρούν «φευγάτο» τον Ζινεντίν Ζιντάν από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο τέλος της σεζόν δίνουν και παίρνουν το τελευταίο διάστημα, με τον ίδιο να αφήνει επανειλημμένα ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα όπως και στις πρόσφατες δηλώσεις του. Πλέον, επικρατεί βεβαιότητα στην Ισπανία ότι ο Γάλλος coach έχει πάρει την απόφασή του να αφήσει για δεύτερη φορά στην προπονητική του θητεία τη Βασίλισσα, απόφαση που φέρεται να την επικοινώνησε ήδη στους ποδοσφαιριστές του.

Αυτό αναφέρουν Μέσα όπως το «Goal» και το «Onda Cero», χωρίς, μάλιστα, να εξαρτάται η συγκεκριμένη εξέλιξη από το αν οι Μερένγκες θα καταφέρουν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο -2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης και ευελπιστούν σε γκέλα των Ροχιμπλάνκος και σε δικό τους 2/2 για να αρπάξουν τον τίτλο στο… φώτο-φίνις.

Zinedine Zidane has told his players that he will LEAVE Real Madrid at the end of the season, Goal can confirm. pic.twitter.com/QcNsCMr8Ld

— Goal (@goal) May 15, 2021