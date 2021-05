Ζιντάν: «Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να φύγεις για το καλό όλων» (vid)

Στην Ισπανία θεωρούν δεδομένη την αποχώρηση του Ζινεντίν Ζιντάν, από την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ, στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Δημοσίευμα της «Telemadrid», ανέφερε ότι ο Ζιντάν έχει ήδη ενημερώσει τη διοίκηση της Βασίλισσας πως θα αποχωρήσει από τον σύλλογο μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, καθώς θέλει να ηρεμήσει και να μείνει εκτός πάγκων για τουλάχιστον έναν χρόνο.

Ο 48χρονος Γάλλος τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ενόψει της αυριανής (16/05, 19:30) αναμέτρησης με την Μπιλμπάο, μίλησε για το μέλλον του, τονίζοντας πως ούτε ο ίδιος δεν γνωρίζει τι θα συμβεί, μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

«Αυτή η ερώτηση για το μέλλον μου είναι πολύ βαρετή. Η αλήθεια είναι ότι απομένουν δύο παιχνίδια. Δεν ξέρω τι θα συμβεί μετά. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Αυτή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Βλέπω μόνο το σήμερα. Μπορεί να νομίζετε ότι το λέω αυτό για βγάλω την ευθύνη από πάνω μου, γιατί τα πράγματα γίνονται περίπλοκα. Δεν είναι έτσι. Κάνω ό, τι κάνω, και το κάνω στο έπακρο.

Υπάρχουν στιγμές που χρειάζεσαι μια αλλαγή επειδή είναι καλή για όλους. Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να μείνεις και άλλες φορές που πρέπει να φύγεις για το καλό όλων.

Όσο για τη σχέση μου με τους ποδοσφαιριστές, είναι εξαιρετική. Υπήρχε ανέκαθεν σεβασμός εκατέρωθεν. Ξέρω πώς είναι, επειδή έχω υπάρξει κι εγώ παίκτης στη Ρεάλ. Εκπροσωπούμε τον μεγαλύτερο σύλλογο στον κόσμο και γράφουμε ιστορία μαζί.

Πολλοί παίκτες απογοητεύτηκαν με την εικόνα των Μεντί και Ράμος στο Λονδίνο. Συμβαίνει συχνά όταν διακυβεύεται κάτι σημαντικό όπως μια πρόκριση στον τελικό του Champions League. Σέβομαι κάθε παίκτη που υπερασπίζεται τη φανέλα, αλλά είμαι ο προπονητής και πρέπει να κρίνω ποιος θα παίξει και ποιος όχι».

