Ο Γερμανός πορτιέρε αποτελεί βασικό στόχο της Τζιρόνα, με τον προπονητή της να επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον.

Είναι γνωστό από το περασμένο καλοκαίρι πως ο Χάνσι Φλικ δεν υπολογίζει στον Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν, όσον αφορά τη θέση του βασικού τερματοφύλακα.

Ο Γερμανός τεχνικός έχει ξεκαθαρίσει με κάθε τρόπο στον συμπατριώτη του πως δεν θα βρει...χώρο κάτω από τα δοκάρια της Μπαρτσελόνα στις «σημαντικές» διοργανώσεις (σσ πρωτάθλημα, Champions League), ενώ παράλληλα υπάρχει και ο Βόιτσεχ Σέζνι.

Έτσι, ο Τερ Στέγκεν μοιραία βρίσκεται στην άτυπη λίστα των υπό παραχώρηση παικτών, με τη γειτονική Τζιρόνα να δείχνει έντονο ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, ο ίδιος ο Γερμανός δείχνει θετικός στο ενδεχόμενο να μετακομίσει εκεί, ωστόσο «αγκάθι» είναι ο υψηλός μισθός του.

Η πιο πιθανή λύση σε περίπτωση εξάμηνου δανεισμού είναι η ίδια η Μπάρτσα να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος αυτού (σσ του μισθού), με τον τεχνικό της... γειτόνισσας, Μίτσελ να δηλώνει πως θα ήθελε πολύ να έχει υπό τις οδηγίες του τον Τερ Στέγκεν.