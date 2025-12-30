Μπαρτσελόνα: Η Τζιρόνα θέλει να κάνει δικό της τον Τερ Στέγκεν
Είναι γνωστό από το περασμένο καλοκαίρι πως ο Χάνσι Φλικ δεν υπολογίζει στον Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν, όσον αφορά τη θέση του βασικού τερματοφύλακα.
Ο Γερμανός τεχνικός έχει ξεκαθαρίσει με κάθε τρόπο στον συμπατριώτη του πως δεν θα βρει...χώρο κάτω από τα δοκάρια της Μπαρτσελόνα στις «σημαντικές» διοργανώσεις (σσ πρωτάθλημα, Champions League), ενώ παράλληλα υπάρχει και ο Βόιτσεχ Σέζνι.
Έτσι, ο Τερ Στέγκεν μοιραία βρίσκεται στην άτυπη λίστα των υπό παραχώρηση παικτών, με τη γειτονική Τζιρόνα να δείχνει έντονο ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, ο ίδιος ο Γερμανός δείχνει θετικός στο ενδεχόμενο να μετακομίσει εκεί, ωστόσο «αγκάθι» είναι ο υψηλός μισθός του.
Η πιο πιθανή λύση σε περίπτωση εξάμηνου δανεισμού είναι η ίδια η Μπάρτσα να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος αυτού (σσ του μισθού), με τον τεχνικό της... γειτόνισσας, Μίτσελ να δηλώνει πως θα ήθελε πολύ να έχει υπό τις οδηγίες του τον Τερ Στέγκεν.
🚨🇩🇪 Girona manager Michel on Marc André ter Stegen deal: “I’d love to have ter Stegen with us! He’s top GK”.
“Every club want Marc in their team”, told @gerardromero. pic.twitter.com/yEEUhAcxQU— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2025
