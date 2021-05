Συμφώνησε και υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα ο Έρικ Γκαρθία (pic)

Το περασμένο καλοκαίρι μέχρι και την τελευταία στιγμή, οι «μπλαουγκράνα» ήταν σε ανοικτή γραμμή με την Σίτι, για την μεταγραφή του 19χρονου αμυντικού. Οι «πολίτες» αρνήθηκαν αρκετές φορές τις προτάσεις της Μπαρτσελόνα κι έτσι ο παίκτης παρέμεινε στο «Έτιχαντ» και τη φετινή σεζόν.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν ο 20χρονος αμυντικός, Έρικ Γκαρθία ετοιμάζει τις βαλίτσες του, ώστε το καλοκαίρι να μετακομίσει στη Βαρκελώνη για λογαριασμό των «μπλαουγκράνα». Ο Έρικ Γκαρθία ήρθε σε προφορική συμφωνία με την ομάδα του Λαπόρτα για να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών και ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην ομάδα που τον ανέδειξε.

Eric Garcia has signed his pre-contract until June 2026 with Barcelona since December. No other club has been in talks - Eric only wanted to join Barça, Laporta also approved the deal and it’s gonna be announced at the end of the season. #FCB #MCFC https://t.co/DTuYHMK1nV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2021