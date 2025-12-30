Η αληθινή ιστορία πίσω από την viral φωτογραφία του Νεϊμάρ με τον Πικέ: «Δεν έχεις τα κότσια να το κάνεις!»

Έχουν περάσει 8 και βάλε χρόνια από την περιβόητη μεταγραφή του Νεϊμάρ στην Παρί, ωστόσο ένας πρώην παίκτης της Μπάρτσα αποκάλυψε την αλήθεια πίσω από την περίφημη σέλφι με τον Πικέ.

Πίσω στο καλοκαίρι του 2017, ο Νεϊμάρ σοκάρει ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό και μη πλανήτη, καθώς παίρνει τα...ταλέντα του από τη Βαρκελώνη για το Παρίσι.

Η Παρί Σεν Ζερμέν πληρώνει στην Μπαρτσελόνα την αστρονομική ρήτρα των 222 εκατ. ευρώ και ντύνει στα χρώματά της τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ, στην ακριβότερη (φυσικά) μεταγραφή της ιστορίας του ποδοσφαίρου. Πριν από αυτό ωστόσο, μια φωτογραφία του «Νέι» με τον Ζεράρ Πικέ είχε γίνει viral.

Ο Ισπανός στόπερ είχε αναρτήσει μια σέλφι τους στα social media, γράφοντας τη λεζάντα ''Se queda'', που μεταφράζεται ως «Μένει», δημιουργώντας μεγάλη χαρά στους φίλους των «μπλαουγκράνα». Εν τέλει βέβαια, ο... θησαυρός αποδείχθηκε άνθρακας, καθώς λίγες μέρες μετά η βόμβα έσκασε.

Χρόνια μετά ο άλλοτε χαφ των Καταλανών και νυν παίκτης της Αλαβές, Ντένις Σουάρεθ, ήρθε να πει την αλήθεια για την περίφημη φωτογραφία. Ο Ισπανός μέσος τόνισε σε δηλώσεις του πως όλοι στα αποδυτήρια γνώριζαν ότι ο Νεϊμάρ θα αποχωρήσει και... απλώς προκάλεσαν τον Πικέ να ανεβάσει την φωτογραφία, λέγοντάς του πως δεν έχει τα κότσια.

«Ήμασταν στην προετοιμασία και όλη η αναταραχή για το μέλλον του Νεϊμάρ μας εξέπληξε. Αλλά υπήρξε μια στιγμή που ξέραμε ήδη ότι έφευγε. Με τη φωτογραφία «μένει», ξέραμε ήδη ότι είχε φύγει. Αρχίσαμε να λέμε στον Πικέ ότι δεν είχε τα κότσια και την δημοσίευσε (γέλια).

Υπήρχαν κάποιοι συμπαίκτες που προσπάθησαν να τον πείσουν να μείνει, και πιστεύω επίσης ότι έπρεπε να είχε μείνει. Επρόκειτο να γίνει τεράστιος στην Μπάρτσα. Σύντομα θα γινόταν ο νούμερο ένα. Αν είχε μείνει, θα είχε κερδίσει όλα όσα ήθελε», είπε ο 31χρονος.