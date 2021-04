Νοκ άουτ ο Ντεμπελέ ενόψει Χετάφε (pic)

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση του, στην τελευταία προπόνηση της ομάδας, με αποτέλεσμα ο Ρόναλντ Κούμαν να μην τον συμπεριλάβει στα πλάνα του για το αποψινό ματς (22/04, 23:00) με την Χετάφε.

Ο Ντεμπελέ θα υποστεί σε νέες εξετάσεις τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Πάντως η Μπάρτσα χάνει έναν παίκτη, ο οποίος στα τελευταία παιχνίδια είχε ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του. Εως τώρα ο Γάλλος άσος, έχει σκοράρει 10 γκολ σε 38 αγώνες για όλες τις διοργανώσεις.

MEDICAL REPORT@Dembouz is out of #BarçaGetafe with discomfort in his pelvis. His return is pending his recovery.https://t.co/bq4dzm1ZAp pic.twitter.com/T3L5jHmFaF

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2021