Στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, ο Σέρχιο Αγουέρο θα αποτελέσει παρελθόν από την Μάντσεστερ Σίτι και θα κλείσει με αυτόν τον τρόπο τον δεκαετή κύκλο του στους «πολίτες».

Ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», Τζουάν Λαπόρτα έχει εκφράσει ουκ ολίγες φορές την συμπάθεια του για τον 32χρονο επιθετικό τονίζοντας πως κάποια μέρα επιθυμεί να τον δει να αγωνίζεται στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι. Σε χθεσινό (13/04) δημοσίευμα της η «SPORT», ανέφερε πως ο Σέρχιο Αγουέρο βρίσκεται όλο και πιο κοντά στο να φορέσει τη φανέλα της Μπάρτσα.

Αυτή τη φορά ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αναφέρει πως ήδη στην Βαρκελώνη βρίσκεται ο εκπρόσωπος του Σέρχιο Αγουέρο, ώστε να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες και να ολοκληρωθεί η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Barcelona are in talks with Sergio Agüero agent, he’s considered “one of the options”.

Oscar Mingueza and Riqui Puig clauses will be triggered to extend both contracts until June 2023.

Sergi Roberto could extend his contract for 2 years, but there’s no agreement yet. #FCB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2021