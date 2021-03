Αγουέρο για τις φήμες περί Μπαρτσελόνα: «Ας περιμένουμε το τέλος της σεζόν, ακόμα είμαι παίκτης της Σίτι» (pic)

Πριν από λίγες ημέρες ήρθε στο φως της δημοσιότητας το ενδιαφέρον του νέου προέδρου της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα για τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι, Σέρχιο Αγουέρο.

Ονειρο του ισχυρού άνδρα των «μπλαουγκράνα», είναι να δει τον Σέρχιο Αγουέρο να αγωνίζεται στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι. Γι' αυτό και θέλει να εντάξει στο δυναμικό της Μπαρτσελόνα, τον έμπειρο επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Αγουέρο μετά τη συγκεκριμένη είδηση δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων και αναφορών από τον κόσμο στο twitch για το μέλλον του. Ωστόσο, εκείνος προσπάθησε να βάλει... φρένο στα δημοσιεύματα, λέγοντας πως ακόμα είναι παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι.

«Ολοι γράφουν Μπαρτσελόνα, Μπαρτσελόνα, Μπαρτσελόνα... Ας κρατηθούμε λίγο και να περιμένουμε το τέλος της φετινής σεζόν. Ακόμα είμαι στη Σίτι», ήταν το σχόλιο του Αργεντινού επιθετικού.

Kun Aguero during a Twitch broadcast:

“They all write Barcelona Barcelona Barcelona, let's pause and wait for the end of the season. I am still at Manchester city now”. #FCB pic.twitter.com/BQAnHh9Rzy

— Culers FCB (@CulersF) March 13, 2021