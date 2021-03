Ονειρο του ισχυρού άνδρα των «μπλαουγκράνα», Τζουάν Λαπόρτα, είναι να δει τον Σέρχιο Αγουέρο να αγωνίζεται στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι. Γι' αυτό και σύμφωνα με την «ΤyC Sports», θέλει να εντάξει στο δυναμικό της Μπαρτσελόνα, τον έμπειρο επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι.

Μάλιστα, θεωρείται πως η πιθανή απόκτηση του Αγουέρο από την Μπαρτσελόνα θα παίξει ρόλο στην παραμονή του Λιονέλ Μέσι στην Βαρκελώνη, καθώς οι δύο τους είναι στενοί φίλοι. Οπως μάλιστα τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα, ο Λαπόρτα και οι συνεργάτες του έχουν ήδη καταθέσει πρόταση στον Σέρχιο Αγουέρο, για να τον πείσουν να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα τη νέα σεζόν και πλέον περιμένουν την απάντησή του.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες ο ατζέντης του Αργεντινού επιθετικού, ενημέρωσε τον νέο πρόεδρο της Μπάρτσα ότι ο πελάτης του είναι θετικός σε πιθανές συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών μιας και στο τέλος της σεζόν το συμβόλαιο του Αγουέρο με τους «πολίτες» ολοκληρώνεται.

[TyC Sports] | Barça have submitted an official offer to Aguero, the player has been negotiating with Barça for several days. pic.twitter.com/WTKAyV7zu7

— BarçaTimes (@BarcaTimes) March 10, 2021