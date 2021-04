Τα έβαλε με τον Μόντριτς ο Άλμπα: «Παίρνετε τόσα σφυρίγματα γιατί είστε η Ρεάλ» (pic & vid)

Ο έμπειρος μπακ της Μπαρτσελόνα, Ζόρντι Άλμπα, είχε έναν έντονο διάλογο λίγο πριν ολοκληρωθεί το Clasico, με τον μέσο της Ρεάλ, Λούκα Μόντριτς.

«Το βλέπεις αυτό το σήμα; Γι’ αυτό το λόγο έχετε πάρει υπέρ σας τόσα πολλά σφυρίγματα», φέρεται να είπε ο Άλμπα στον Μόντριτς, ο οποίος έδειξε και με το χέρι του το σήμα της Ρεάλ.

Με αυτόν τον τρόπο ο Άλμπα θέλησε να του τονίσει πως οι Μαδριλένοι είναι εκείνοι που παίρνουν, σύμφωνα με εκείνον, τα περισσότερα σφυρίγματα σε αγώνες!

Jordi Alba to Luka Modric:

"Do you see your team's logo? That's why they're whistling in your favor." pic.twitter.com/V2D8HbOOG6

— Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) April 11, 2021