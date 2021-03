Ήταν θέμα χρόνου. Η αντίστροφη μέτρηση είχε ήδη αρχίσει, όταν πάτησε χορτάρι στο «Καμπ Νόου» για το ματς με την Ουέσκα (4-1). Τότε, έγραφε την 767η συμμετοχή του, ισοφαρίζοντας τον Τσάβι Ερνάντεθ, τον θρυλικό πρώην συμπαίκτη του, σε μια περίσταση που γιορτάστηκε με κάθε τρόπο από τη Μπαρτσελόνα. Πλέον, η επιγραφή στο κοντέρ αλλάζει ξανά ψηφίο στις μονάδες και γίνεται η πιο ιστορική στο πάνθεον των Μπλαουγκράνα.

Ο Λιονέλ Μέσι, το απόλυτο σύμβολο των Καταλανών και ο παίκτης που άλλαξε τη μοίρα τους και συνδέθηκε όσο κανείς άλλος μαζί τους, πέραν της πρωτιάς στους σκόρερ, κατέχει πια και τον τίτλο του ρέκορντμαν συμμετοχών με τη φανέλα της Μπάρτσα.

Με την παρουσία του στο ματς κόντρα στη Σοσιεδάδ, έφτασε τα 768 επίσημα παιχνίδια και συνεχίζει να γράφει σελίδες ολόκληρες, στο ιστορικό βιβλίο των Μπλαουγκράνα.

Thank you for everything, Leo.

#Messi768 pic.twitter.com/Epah8b40zV

— L.Messi (@asmaasalem10_) March 21, 2021