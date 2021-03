Μία εμφάνιση πριν γράψει απόλυτη ιστορία. Ο Λιονέλ Μέσι ξεκίνησε βασικός κόντρα στην Ουέσκα, καταγράφοντας την υπ΄αριθμόν 767 επίσημη εμφάνισή του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, επίδοση που τον φέρνει δίπλα-δίπλα στην κορυφή των θρύλων του συλλόγου.

Εκεί βρισκόταν τα τελευταία χρόνια ο εμβληματικός κάπτεν των Μπλαουγκράνα και «χρυσός» συμπαίκτης του Λίο, ο μοναδικός Τσάβι, ο οποίος σύντομα θα παραχωρήσει τον ρόλο του ρέκορντμαν στον μεγαλύτερο παίκτη που πέρασε ποτέ από το κλαμπ.

Το πανό στην εξέδρα του άδειου «Καμπ Νόου» και το εκπληκτικό βίντεο που ετοίμασε η Μπάρτσα, κατέκλυσαν το twitter από διθυράμβους για το ιστορικό και μυθικό δίδυμο των Καταλανών:

#Messi767

The world of football in awe of #Messi pic.twitter.com/OAfb3Np8LY

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2021