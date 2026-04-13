Ο Λαμίν Γιαμάλ και η Μπαρτσελόνα αναζητούν ένα ιστορικό comeback σαν αυτό των Κλίβελαντ Καβαλίερς το 2016.

Ο Λαμίν Γιαμάλ και η Μπαρτσελόνα αντλούν έμπνευση από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και την ιστορική ανατροπή των Κλίβελαντ Καβαλίερς το 2016, στην προσπάθειά τους να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ απέναντι στην Ατλέτικο στα προημιτελικά του Champions League. Οι Καβαλίερς είχαν γίνει η πρώτη ομάδα στην ιστορία των τελικών που επέστρεψε από το 3-1 απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, κατακτώντας τον τίτλο, με τον Τζέιμς να αναδεικνύεται πολυτιμότερος παίκτης των τελικών.

Οι «Μπλαουγκράνα» ηττήθηκαν με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι στο «Καμπ Νόου» και καλούνται να κάνουν την υπέρβαση στη ρεβάνς στη Μαδρίτη. Ο νεαρός σταρ των Καταλανών δεν έκρυψε ότι βλέπει τον ΛεΜπρον ως σημείο αναφοράς, τονίζοντας πως θα προσπαθήσει να αντλήσει δύναμη από το επίτευγμά του.

«Είναι μία από τις προσωπικότητες που με εμπνέουν. Θα σκεφτώ πώς πέτυχε εκείνη την ανατροπή και ελπίζω να συμβεί κάτι αντίστοιχο και για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εν όψει της ρεβάνς στο «Μετροπολιτάνο», η σχετική εικόνα του Τζέιμς με γυαλιά και ακουστικά, συνοδευόμενη από το μήνυμα ότι καμία ομάδα δεν είχε επιστρέψει από 3-1 στους τελικούς του NBA, έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παίκτες της Μπαρτσελόνα έχουν προσαρμοστεί σε αντίστοιχα στιγμιότυπα, με αναφορά ότι η ομάδα δεν έχει υπερκεράσει ποτέ την Ατλέτικο σε διπλούς αγώνες στο Champions League.

Πηγές κοντά στα αποδυτήρια αναφέρουν ότι οι ποδοσφαιριστές έχουν υιοθετήσει το συγκεκριμένο trend, ανταλλάσσοντας τα σχετικά μηνύματα, ενισχύοντας το κλίμα συσπείρωσης ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης. Μάλιστα, ο 18χρονος σταρ άλλαξε τη φωτογραφία προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιλέγοντας εικόνα του Τζέιμς με το τρόπαιο του NBA και το βραβείο MVP.

Η πρόκληση, πάντως, μόνο εύκολη δεν είναι. Η Ατλέτικο έχει επικρατήσει και στις δύο προηγούμενες «μονομαχίες» των δύο ομάδων σε προημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ φέτος απέκλεισε ξανά την Μπαρτσελόνα στο Κύπελλο. «Το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε ούτε στιγμή. Πιστεύω ότι η ανατροπή είναι εφικτή», τόνισε ο Γιαμάλ.

Τι συνέβη στους τελικούς του NBA το 2016;

Οι Γουόριορς είχαν πραγματοποιήσει μια ιστορική σεζόν, καταγράφοντας 73 νίκες στην κανονική περίοδο, και προηγήθηκαν με 3-1 στη σειρά των τελικών απέναντι στους Καβαλίερς. Μέχρι τότε, καμία ομάδα στην ιστορία του NBA δεν είχε καταφέρει να επιστρέψει από τέτοιο εις βάρος της σκορ στους τελικούς. Ωστόσο, το Κλίβελαντ πέτυχε την απόλυτη ανατροπή, φτάνοντας στη νίκη με 93-89 στο έβδομο παιχνίδι και κατακτώντας το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία του. Στο καθοριστικό Game 7, ο ΛεΜπρόν πραγματοποίησε μια εμβληματική εμφάνιση με 27 πόντους, 11 ριμπάουντ και 11 ασίστ, σε μια επίδοση που έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις κορυφαίες στην ιστορία των τελικών.