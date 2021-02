Η γυάλινη εκδοχή του Εντέν Αζάρ στη Ρεάλ Μαδρίτης «έσπασε» ξανά. Ο Βέλγος υπέστη έναν ακόμη μυϊκό τραυματισμό, τον τρίτο στη σεζόν (5η φορά συνολικά που τίθεται νοκ-άουτ φέτος) και πρόκειται μείνει νοκ-άουτ για τις επόμενες 4-6 εβδομάδες!

Παρά τα αρχικά κατευναστικά σενάρια που έκαναν λόγο μόνο για το ματς με την Ουέσκα (6/2), όπως μεταδίδει ο ραδιοφωνικός σταθμός «COPE» θα χάσει τελικά τις εννέα (!) επερχόμενες αναμετρήσεις της Βασίλισσας, συμπεριλαμβανομένων και των δύο αγώνων με την Αταλάντα για τους «16» του Champions League (24/2, 16/3).

Έτσι, ο Αζάρ θα ξεπεράσει τις 300 ημέρες απουσίας λόγω τραυματισμού/θέματος υγείας. Μάλιστα, αυτός είναι ο 10ος συνολικά τραυματισμός του στον ενάμιση χρόνο που βρίσκεται στη Μαδρίτη, αριθμός που όπως και στον 9ο τραυματισμό του στα τέλη Νοεμβρίου, παραμένει υψηλότερος από τα γκολ και τις ασίστ που έχει σημειώσει αθροιστικά.

Συγκεκριμένα, στον 9ο τραυματισμό μετρούσε 3 γκολ και 4 ασίστ με τους Μερένγκες (7), ενώ από την επιστροφή του μέχρι το νέο μυϊκό πρόβλημά του, κατάφερε να σκοράρει άλλη μία φορά και να δώσει μία ασίστ, όλα στο ματς κόντρα στην Αλαβές (10 τραυματισμοί, συμμετοχή σε 9 γκολ)!

Eden Hazard has had more injuries (10) than goals and assists in La Liga (9) since joining Real Madrid. pic.twitter.com/iKNM1RLUlF

— ESPN FC (@ESPNFC) February 3, 2021