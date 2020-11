Όσα δείγματα αισιοδοξίας και βελτίωσης κι αν δείχνει σποραδικά ο Εντέν Αζάρ στη Ρεάλ Μαδρίτης, πάλι έρχεται ένας νέος τραυματισμός, ο 9ος αυτή τη φορά, να του κόψει τη φόρα και να τον επαναφέρει στα «πιτς».

Ο Βέλγος σταρ των Μερένγκες αποχώρησε τραυματίας μόλις στο 28’ του ματς με την Αλαβές και θα μείνει εκτός δράσης για 20 ημέρες, έχοντας φτάσει πλέον σε σημείο να μετρά περισσότερους τραυματισμούς από τα γκολ που έχει πετύχει ή δημιουργήσει με τη Βασίλισσα.

Σε ενάμιση χρόνο παρουσίας, ο Αζάρ έχει μείνει υγιής μόλις για 6 μήνες συνολικά και παράλληλα με τους εννιά τραυματισμούς, η συμμετοχή του σε γκολ φτάνει μόλις τα επτά όλα κι όλα (3 γκολ, 4 ασίστ) σε Ισπανία κι Ευρώπη! Συνολικά, έχει απουσιάσει από 48 αναμετρήσεις λόγω τραυματισμού, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από τα ματς που έχει αγωνιστεί με τη φανέλα των πρωταθλητών Ισπανίας σε όλες τις διοργανώσεις (28).

Eden Hazard has had more injuries (9) than goals and assists (7) since leaving Chelsea for Real Madrid. pic.twitter.com/LkAEuiHVGB

— ESPN FC (@ESPNFC) November 30, 2020