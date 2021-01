Μέσι: Γλίτωσε με δυο αγωνιστικές για την αποβολή

Ο Μέσι φάνηκε να χτυπάει στο πρόσωπο τον Ασιέρ Βιγιαλίμπρε στο φινάλε της παράτασης του πρόσφατου τελικού του Super Cup Ισπανίας, όπου η Μπιλμπάο θριάμβευσε με το τελικό 3-2.

Ωστόσο, ο Χιλ Μανθάνο που έδειξε την κόκκινη κάρτα έπειτα και από βοήθεια από τον VAR, ανέφερε στο φύλλο αγώνα πως δεν υπήρχε βίαιη πρόθεση από τον αρχηγό των «μπλαουγκράνα», που προσπαθούσε ν' αλλάξει κατεύθυνση και με τα απλωμένα χέρια του χτύπησε τον αντίπαλό του στο πρόσωπο.

Πάντως, κάθε άλλο παρά επιτηδευμένο χτύπημα ήταν.

Αυτή ήταν η πρώτη αποβολή στην καριέρα του Λιονέλ Μέσι σε συλλογικό επίπεδο με σύνολο 754 συμμετοχών.

Πλέον, θ' απουσιάσει από το ματς της Πέμπτης με την Κορνέγια για το Κύπελλο και από την αναμέτρηση πρωταθλήματος με την Έλτσε.

Here is the Messi red card from tonight..

