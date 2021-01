Ο αρχηγός των «μπλαουγκράνα» μέσα σε αυτή την 10ετία που εξετάζεται κατέκτησε τέσσερις Χρυσές Μπάλες, 6 πρωταθλήματα, 5 Κύπελλα Ισπανίας, 2 Champions League, 2 ευρωπαϊκά Super Cup, 2 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων και 4 Super Cup Ισπανίας.

Φυσικά στο τελείωμα του 2020 κατάφερε να καταρρίψει και το ρεκόρ των γκολ από τον Πελέ, ως σκόρερ μονάχα με μια ομάδα.

Ο Αντρές Ινιέστα κατετάγη 2ος στη λίστα, ο Λούκα Μόντριτς ήταν 3ος και η πρώτη πεντάδα συμπληρωνόταν με τους Κέβιν Ντε Μπρόινε και Τόνι Κροος.

Αναλυτικά:

RANKING IFFHS WORLD'S BEST MAN PLAYMAKER OF THE DECADE 2011-2020