Λυών και Ατλέτικο ήρθαν σε συμφωνία για τον Ντεμπελέ (pic)

Μετά το κενό που άφησε ο Ντιέγκο Κόστα στην επίθεση με την αποχώρησή του από την Ατλέτικο, ο ισπανικός σύλλογος βγήκε στην μεταγραφική αγορά για την αντικατάστασή του.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, η διοίκηση της Ατλέτικο φαίνεται πως ήρθε σε συμφωνία με την Λυών για την απόκτηση του Μουσά Ντεμπελέ.

Το συμβόλαιο του 24χρονου Γάλλου επιθετικού, εκπνέει το καλοκαίρι του 2023, ωστόσο οι «ροχιμπλάνκος» πρότεινε στην γαλλική ομάδα τον δανεισμό του παίκτη με οψιόν αγοράς. Μία πρόταση η οποία έγινε αποδεκτή από τους «Λιονέ» και σύντομα ο Ντεμπελέ θα μετακομίσει στην Ισπανία για να φορέσει τη φανέλα της Ατλέτικο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντεμπελέ αποκτήθηκε από την Σέλτικ το 2018 έναντι 22 εκατ. ευρώ και φέτος με τη φανέλα της Λυών έχει καταφέρει να βρει μία φορά δίχτυα σε 16 παιχνίδια.

Exclusive | Total agreement between Lyon & Atletico Madrid for the loan with option to buy of Moussa Dembélé, according to sources contacted by Get French Football News. More follows.

— Get French Football News (@GFFN) January 10, 2021