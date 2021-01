Ρεάλ Μαδρίτης: Ύστερα από 3 ώρες καθυστέρησης έφτασε στην Παμπλόνα (pic)

Ύστερα από τεράστια καθυστέρηση τριών ωρών, το αεροσκάφος της βασίλισσας εν τέλει απογειώθηκε και ύστερα από πτήση μισής ώρας προσγειώθηκε στην Παμπλόνα.

«Μας είχαν εδώ σαν τα χάμστερ», ακούστηκε να λέγεται μέσα στο αεροσκάφος κατά της La Liga καθώς εκείνη υποχρέωσε να πραγματοποιηθεί η πτήση.

Στη Ρεάλ ελπίζουν μάλιστα να γίνει ο αγώνας πιο νωρίς κι όχι το βράδυ όπως έχει προγραμματιστεί (22.00), επειδή εκείνη την ώρα θα έχει πιάσει παγετός και ενδέχεται να δημιουργηθούν περεταίρω καθυστερήσεις στο ματς.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Αs μέσα στο αεροσκάφος υπήρξαν αρκετές στιγμές ιδιαίτερης έντασης λόγω της κούρασης και της ταλαιπωρίας που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της πολύωρης αναμονής.

Αξίζει, δε, να τονίσουμε ότι όλες οι άλλες πτήσεις ακυρώθηκαν εκτός απ' αυτήν!

Real Madrid's plane will land in a few minutes pic.twitter.com/HnMvkewepE

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) January 8, 2021