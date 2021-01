Η Αθλέτικ Μπιλμπάο μπορεί να έκανε ποδαρικό με το… δεξί στο 2021, νικώντας την Έλτσε (1-0), αλλά η διοίκηση δεν πτοήθηκε και έλυσε τη συνεργασία της με τον μέχρι πρότινος τεχνικό της ομάδας, Γκαΐθκα Γκαριτάνο. Λίγες ώρες αργότερα, το φαβορί για τη διαδοχή του, ο Μαρθελίνο Γκαρθία Τοράλ ανακοινώθηκε κι επίσημα ως ο νέος προπονητής των Βάσκων, επιστρέφοντας στους πάγκους μετά από 16 μήνες και την απόλυσή του από τη Βαλένθια.

Ο 55χρονος πολύπειρος coach υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ως το 2022 και θα προπονήσει έτσι την 9η διαφορετική ομάδα της πατρίδας του, μετά τις Βαλένθια, Βιγιαρεάλ, Σεβίλλη, Ρασίνγκ Σανταντέρ, Σαραγόσα, Ουέλβα, Σπόρτινγκ Χιχόν και Λεαλτάδ.

Agreement in principle for Marcelino García Toral to coach Athletic until June 2022.#AthleticClub https://t.co/0l0T31BvFO

