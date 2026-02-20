Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκπομπής του Gazzetta, καθώς και των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας (20/2).

Παρασκευή σήμερα (20/2) και το αθλητικό μενού είναι πιο... φτωχό, σε σχέση με το Σαββατοκύριακο που υπόσχεται φουλ δράση, με ντέρμπι αιωνίων στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ.

Στις 14:00 οι Galacticos by Interwetten σχολιάζουν τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ για τα Playoffs του Europa League, καθώς φυσικά και όλο το ρεπορτάζ των ομάδων.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει στις 22:00 η μάχη της Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε με την Έλτσε (Novasports Prime), καθώς και άλλα παιχνίδια που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.

Οι μεταδόσεις της ημέρας