Η LaLiga διώχνει το 2020... με τις κλωτσιές! (vid)

Η κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου συνεχίζεται δίχως σταματημό μέσα στις γιορτές, οι ποδοσφαιριστές δεν θα ξεκουραστούν ούτε θα περάσουν χρόνο με τα αγαπημένα τους πρόσωπα τα φετινά Χριστούγεννα λόγω του προγράμματος που διαμόρφωσε η πανδημία.

Το θέαμα, όμως, θα συνοδεύσει τον υπόλοιπο κόσμο αυτές τις γιορτινές μέρες.

Η LaLiga έφτιαξε ένα όμορφο βίντεο με σύνθημα KickOut2020 και... είναι σαφές! Διώχνει το κακό έτος με μπάλα και... πολλές κλωτσιές!

We want to say goodbye to 2020 how it deserves... !

Enjoy #LaLiga over the holidays!#KickOut2020#LaLigaSantander #LaLigaSmartBank pic.twitter.com/EENlWzbL80

— LaLiga English (@LaLigaEN) December 21, 2020