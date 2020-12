Ρεάλ: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Αζάρ (pics)

Ο Βέλγος μεσοεπιθετικός επιστρέφει στη δράση, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον αγώνα με την Αλαβές στις 28 Νοεμβρίου για το πρωτάθλημα. Αυτή ήταν και η τρίτη στιγμή στη σεζόν που η Ρεάλ Μαδρίτης στερήθηκε τις υπηρεσίες του.

Ο 28χρονος άσος ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό του και τέθηκε ξανά στην διάθεση του Ζιντάν, καθώς στην προπόνηση της Τετάρτης (16/12) έβγαλε κανονικά το πρόγραμμα. Πλέον ανεβάζει στροφές ώστε να έτοιμος την επόμενη αγωνιστική στο ματς με την Εϊμπάρ (20/12) εκτός έδρας.

Hazard finally with the group again for the first time! #RMtraining pic.twitter.com/IsujCUK9kD

— MAJ (@Ultra_Suristic) December 16, 2020