Ο Βέλγος σούπερ σταρ δεν μπορεί να βρει ησυχία από τους τραυματισμούς από την ημέρα που μετακινήθηκε από την Τσέλσι στους «μερένγκες» και το βράδυ του Σαββάτου ήρθε άλλη μια αναποδιά...

Στο ματς με την Αλαβές έπρεπε να γίνει αναγκαστική αλλαγή έχοντας αισθανθεί πρόβλημα στο πόδι, ωστόσο, η κάμερα φαίνεται ότι έπιασε τον διάλογό του με τον γιατρό, στον οποίο και τόνισε πως δεν είχε κάτι ο αστράγαλός του.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν εύχεται να ήταν απλά μυϊκή ενόχληση που δεν θα κρατήσει τον ποδοσφαιριστή για πολύ καιρό εκτός δράσης και αναμένεται πλέον η ενημέρωση από τη Ρεάλ...

| Eden Hazard caught on camera saying “No, it’s not the ankle.” #rmalive pic.twitter.com/TOHmd2Q2U0

