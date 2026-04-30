Δυο χρόνια μετά την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο, ο Τόνι Κρόος ετοιμάζεται να επιστρέψει στην αγαπημένη του Ρεάλ σε θέση ευθύνης.

Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους μέσους της εποχής του. Ένα κινητό «κομπιουτεράκι» μέσα στο γήπεδο όπου με μαθηματικούς υπολογισμούς έβρισκε με ακριβείς πάσες τους συμπαίκτες του σε κάθε γενιά του γηπέδου.

Τα τελευταία χρόνια της καριέρας του, ο Τόνι Κρόος είχε αναλάβει ρόλο μέντορα στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης και η επιρροή του είναι πιο εμφανής από ποτέ τώρα που απουσιάζει από τη Βασίλισσα.

Αυτό ωστόσο μάλλον θα αλλάξει λίαν συντόμως. Σύμφωνα με την «AS» και το «Athletic», οι Μερένγκες έχουν επικοινωνήσει τις τελευταίες ημέρες με τον Γερμανό προκειμένου να επιστρέψει στον σύλλογο της καρδιάς του σε επιτελικό πόστο.

Αν και ο ακριβής του ρόλος δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα, θεωρείται δεδομένο πως θα έχει θέση ευθύνης με αποφάσεις στην αθλητική δομή των Μερένγκες. Οι σχετικές συζητήσεις αναμένεται να κορυφωθούν εντός των επόμενων ημερών, με τα Ισπανικά Μέσα πάντως να προσθέτουν πως η τελική συμφωνία φαίνεται πως αποτελεί απλώς θέμα χρόνου.