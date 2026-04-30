Ρεάλ Μαδρίτης: Το Sky Sports αναφέρει πως δεν έχει προσεγγίσει τον Μουρίνιο
Φρένο στα πάμπολλα δημοσιεύματα που συνδέουν τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Ζοσέ Μουρίνιο έβαλε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4) το Sky Sports, αφού σύμφωνα με το δικό του ρεπορτάζ, δεν υπάρχουν επαφές των δυο πλευρών.
Οι άνθρωποι των «Μερένγκχες» ψάχνουν τον ιδανικό άνθρωπο για το τιμόνι της ομάδας και ο Special One έχει βρεθεί στο επίκεντρο τις τελευταίες μέρες, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο αλλά και το Athletic να κάνουν σχετικές αναφορές.
Ωστόσο, το έγκυρο Βρετανικό μέσο σημειώνει πως μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει συζητήσεις μεταξύ των δυο πλευρών, χωρίς αυτό πάντως να σημαίνει πως το σενάριο αποκλείεται. Ο Πορτογάλος παραμένει ο ιδανικός υποψήφιος για τον Φλορεντίνο Πέρεθ και δεν αποκλείεται να υπάρξει... κινητικότητα το ερχόμενο διάστημα.
Για τον πάγκο της Ρεάλ έχουν ακουστεί πάρα πολλά ονόματα, όπως των Ντιντιέ Ντεσάν, Γιούργκεν Κλοπ, Λιονέλ Σκαλόνι, ενώ να αναφέρουμε πως το συμβόλαιο του Μουρίνιο με την Μπενφίκα έχει ισχύ έως το 2027.
Real Madrid have not made an official approach to Jose Mourinho, Sky Sports News understands 🚨
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.