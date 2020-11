Το... τείχος Γιαν Όμπλακ κάνει την Ατλέτικο να ονειρεύεται (pics & vids)

Μπασκόνια - Παναθηναϊκός: Δεκάδες ειδικά για πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, εύστοχα τρίποντα. Συναρπαστική εμπειρία στοιχήματος! |21+

Ηταν καλοκαίρι του 2014, όταν δημιουργήθηκε ένα τεράστιο κενό στο τέρμα καθώς η Ατλέτικο αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Τσέλσι τον επί 3 χρόνια δανεικό, Τιμπό Κουρτουά. Η διοίκηση του κλαμπ αγόρασε αντί 3 εκατ. ευρώ τον Μιγκέλ Ανχελ Μογιά από την Χετάφε και έδωσε 16 στην Μπενφίκα για να πάρει τον 21χρονο τότε Γιαν Όμπλακ ο οποίος είχε μία χρονιά στο Da Luz χωρίς να είναι βασικός. Τότε αποτέλεσε την πιο ακριβή μεταγραφή τερματοφύλακα στην ιστορία της Primera Division. Βέβαια, δεν κατάφερε να κερδίσει άμεσα θέση βασικού κάτω από τα γκολποστ της Ατλέτικο καθώς ο Μογιά πήρε τα γάντια και ο Όμπλακ περιορίστηκε σε μία εμφάνιση στο Champions League και παρουσίες στο Copa del Rey.

Τα δεδομένα άλλαξαν όταν ο Μογιά τραυματίστηκε στις αρχές του 2015 και όταν η Ατλέτικο έπαιξε τη ρεβάνς της φάσης των «16» του Champions League με την Λεβερκούζεν στο «Βιθέντε Καλδερόν». Ο Ομπλακ ξεκίνησε βασικός σε εκείνη την αναμέτρηση και μάλιστα ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην ψυχοφθόρο διαδικασία, αποκρούοντας το πέναλτι του Χακάν Τσαλχάνογλου της Λεβερκούζεν και χαρίζοντας την πρόκριση στην Ατλέτικο. Αυτό το ματς έμελλε να ήταν καθοριστικό για τον Όμπλακ. Ο Σλοβένος δεν έχασε ποτέ ξανά από τον Μόγια και μέχρι σήμερα αποτελεί το Νο1 του Σιμεόνε για την υπεράσπιση της εστίας της Ατλέτικο.

O Γιαν Όμπλακ είναι από τους λιγότερο διαφημισμένους τερματοφύλακες στον κόσμο. Το γεγονός ότι αγωνίζεται σε μία ομάδα όπως η Ατλέτικο συμβάλει στο να παραβλέπουμε συχνά τα πεπραγμένα του Σλοβένου τερματοφύλακα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχει κατακτήσει το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα της La Liga 4 φορές, κερδίζοντας κατά κράτος τους υπόλοιπους σπουδαίους τερματοφύλακες του πρωταθλήματος, όπως Μαρκ Τερ Στέγκεν και Τιμπό Κουρτουά. Παρά τα 27 του έτη έχει δώσει απαντήσεις στο γήπεδο και μάλιστα πολλές φορές έχει σώσει την ομάδα του από σίγουρα γκολ. Τη σεζόν 2015-16, η Ατλέτικο δέχτηκε τα λιγότερα τέρματα και ένας από τους βασικούς λόγους ήταν ο Γιαν Όμπλακ. Ο Σλοβένος τότε δεν έχασε ούτε λεπτό συμμετοχής αφού αγωνίστηκε ως βασικός και στα 38 ματς της La Liga και δέχτηκε μόλις 18 τέρματα. Συνολικά αγωνίστηκε 3.420 λεπτά και έκανε 82 αποκρούσεις. Ετσι δίκαια αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος πορτιέρε εκείνης της σεζόν.

Φέτος, έχει ξεκινήσει ιδανικά. Ο Σλοβένος έχει κατεβάσει ρολά στην κυριολεξία, καθώς έχει δεχθεί μόλις δύο γκολ στους επτά αγώνες που έχει κάτσει κάτω από τα δοκάρια της Ατλέτικο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε έχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη άμυνα της La Liga. Ο Σλοβένος έχει κατεβάσει ακόμη περισσότερο τον μέσο όρο του καθώς δέχεται (0,28) γκολ ανά παιχνίδι. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η εστία του παραβιάζεται μία φορά στα τρία παιχνίδια. Με τέτοιον Όμπλακ η Ατλέτικο έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται για το κάτι παραπάνω και φυσικά για το όνειρό της να βρεθεί στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Πάντως αντίστοιχη αρχή ο Όμπλακ είχε κάνει και τη σεζόν 2016-17. Η καλύτερη του όμως χρονιά ήταν το 2018 όταν κατάφερε να φτάσει τις 100 ανέπαφες εστίες! Το γεγονός ότι το κατάφερε αυτό μόλις μετά από 182 παιχνίδια ισπανικού πρωταθλήματος τον κατατάσσει στην κορυφή της σχετικής λίστας. Ο προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ ήταν ο Μιγκέλ Ρέινα. Κρατούσε το συγκεκριμένο ρεκόρ για σχεδόν 50 χρόνια με τη διαφορά ότι είχε φτάσει τις 100 ανέπαφες εστίες μετά από 22 παιχνίδια πρωταθλήματος. To 2018 ολοκλήρωσε μία σπουδαία χρονιά με την Ατλέτικο Μαδρίτης και πλέον όλο και περισσότερος κόσμος τον συγκαταλέγει στους καλύτερους τερματοφύλακες στον κόσμο.

Μάλιστα, ο 27χρονος τερματοφύλακας αποτέλεσε βασικό παράγοντα στην κατάκτηση του Europa League για τους «ροχιμπλάνκος» και έτσι βρέθηκε στην πρώτη θέση της λίστας με τα περισσότερα παιχνίδια, στα οποία κράτησε απαραβίαστη την εστία του στα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πιο συγκεκριμένα, στις 27 από τις 50 εμφανίσεις του δεν δέχτηκε γκολ, ενώ στα υπόλοιπα 23 μάζεψε τη μπάλα από τα δίχτυα μόλις 36 φορές, που αναλογεί σε 0,72 γκολ μ.ο ανά παιχνίδι.

Εκτός από τις πολλές διακρίσεις του σε ατομικό επίπεδο, ο Όμπλακ έχει κατακτήσει στη διάρκεια της θητείας του στους «ροχιμπλάνκος» ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας (2014), ένα Europa League (2017-18) και ένα Σούπερ Καπ Ευρώπης (2018), ενώ ήταν μέλος της ομάδας της Ατλέτικο που έφτασε ως τον τελικό του Champions League τη σεζόν 2015-16.

Το παιχνίδι που δύσκολα θα ξεχάσει ο ίδιος αλλά και οι υπόλοιποι φίλοι της Ατλέτικο, είναι αυτό απέναντι στη Λίβερπουλ στις 12 Μαρτίου για τους «16» του Champions League. Τότε που οι «Reds» προηγήθηκαν με 2-0 στην παράταση, όμως με τα γκολ των Γιορέντε και Μοράτα η Ατλέτικο επιβλήθηκε 3-2 και προκρίθηκε στους «8» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Μπορεί τα εύσημα να πηγαίνουν συνήθως σε επιθετικούς σε τέτοιες νίκες, ωστόσο ο Όμπλακ δίκαια μπορεί να υπερηφανεύεται για εκείνη την αναμέτρηση. Ηταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του στο Ανφιλντ, βάζοντας δύσκολα στους παίκτες του Γιούργκεν Κλοπ. Ειπε πολλές φορές «όχι» με σπουδαίες επεμβάσεις σε προσπάθειες των αντιπάλων του και όπως είναι λογικό γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας αλλά και από τον ίδιο του τον προπονητή, Ντιέγκο Σιμεόνε. «Εχει σώσει πολλά παιχνίδια για εμάς. Οπως ο Μέσι παίρνει νίκες για την ομάδα του, έτσι και ο Ομπλακ. Οι οπαδοί μας θα θυμούνται τη συγκεκριμένη εμφάνιση του, για πολύ καιρό», ήταν τα λόγια του 49χρονου τεχνικού της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Liverpool attempted 34 shots against Atlético Madrid at Anfield, producing 11 shots on target.

Jan Oblak was an *extremely* busy boy. pic.twitter.com/U5HnK8OWST

— Squawka Football (@Squawka) March 12, 2020