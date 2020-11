Μπορεί η Ουέσκα να καταγράφει τη 2η χειρότερη άμυνα στη φετινή La Liga και να βρίσκεται ουραγός στη βαθμολογία, ωστόσο, ο Δημήτρης Σιόβας εκτελεί τα δικά του καθήκοντα και με το παραπάνω. Ειδικά... από αέρος, παίρνει άριστα και ανήκει στην ελίτ των στόπερ στα 10 καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τη λίστα που εξέδωσε το Ποδοσφαιρικό Παρατηρητήριο του CIES, αναφορικά με τους 100 κορυφαίους στόπερ τη φετινή σεζόν σε εναέριες μονομαχίες, ο Έλληνας αμυντικός δεσπόζει στην πρώτη 20αδα (19ος), με ποσοστό 83.9% και συνολικά 26 κερδισμένες από τις 31 στις οποίες πήρε μέρος!

Με αυτή την επίδοση, κατατάσσεται 2ος σε ολόκληρη τη La Liga (πίσω μόνο από τον 4ο της λίστας, Ραφαέλ Βαράν) και ξεπερνά παίκτες όπως ο Τάιρον Μινγκς της Άστον Βίλα, ο Τσαλέτα-Τσαρ της Μαρσέιγ ή ο Βίλι Ορμπάν της Λειψίας.

Στην κορυφή του Top-100 φιγουράρει ο σχεδόν ανίκητος, Κερτ Ζούμα της Τσέλσι, ο οποίος από τις 28 μονομαχίες έχει χάσει μόλις τη μία (!), επίδοση που μεταφράζεται στο φοβερό 96,5%. Στο «βάθρο» βρίσκονται λίγο χαμηλότερα ο Μπεράτ Τζιμσίτι της Αταλάντα (95,7%) και ο Χάρι Μαγκουάιρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (90%).

Δείτε αναλυτικά το Top-20 (ανάμεσα στα 10 κορυφαία πρωταθλήματα της UEFA):

.@KurtZouma (@ChelseaFC) leads the big-5 league table for highest % of aerial defensive duels won (@InStatFootball data) @HarryMaguire93 3d behind Berat #Djimsiti. Full tables for the best European leagues in today @CIES_Football Weekly Post https://t.co/AoSzBC1chg pic.twitter.com/gwo2en1Ys7

— CIES Football Obs (@CIES_Football) November 16, 2020