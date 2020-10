Μπαρτσελόνα: Σε προληπτική καραντίνα ο Μπαρτομέου

Ο ισχυρός άνδρας των «μπλαουγκράνα» δεν θα βρεθεί στο «Καμπ Νόου», για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα, με την Φερεντσβάρος για το Champions League, καθώς οι γιατροί τον συμβούλεψαν να μπει σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι να βγουν τα τελικά τεστ.

Τα ισπανικά Μέσα, αναφέρουν πως τα αποτελέσματα του πρώτου τεστ, ήταν αρνητικά, ωστόσο ο Μπαρτομέου περιμένει τον δεύτερο γύρο των τεστ για να διαπιστωθεί πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην υγεία του.. Εαν κι εφόσον βγουν κι αυτά αρνητικά, τότε θα είναι στο «Καμπ Νόου» το Σάββατο (24/10) για το clasico.

[@sport] | Bartomeu will not attend tonight’s game because he is currently under quarantine. One of his relative has tested positive for covid 19. pic.twitter.com/pwXKWwIoHB

— BarçaTimes (@BarcaTimes) October 20, 2020