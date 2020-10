Μπαρτσελόνα: Ζήτησε και πήρε το «9» του Σουάρες ο Μπρεθγουεϊτ (pic)

Οταν ο Μέσι ήταν ένα βήμα πριν την έξοδό του από την Μπαρτσελόνα, δημοσιεύματα ήθελαν τον 29χρονο Δανό επιθετικό να ζητά τη φανέλα με το «10». Παρά το γεγονός ότι λίγο αργότερα ο ίδιος το διέψευσε, λέγοντας πως θα συνεχίσει να έχει το «19» στην πλάτη του.

Μετά την αποχώρηση του Λουίς Σουάρες στην Ατλέτικο, το νούμερο «9» έμεινε ξεκρέμαστο. Γι' αυτό και ο Μάρτιν Μπρέθγουεϊτ δεν έχασε την ευκαιρία και ζήτησε από την διοίκηση να το πάρει αυτός. Οι άνθρωποι της «μπλαουγκράνα» δέχθηκαν το αίτημα του κι έτσι από εδώ και στο εξής θα αγωνίζεται με τον συγκεκριμένο αριθμό, τυπωμένο στη φανέλα του, ελπίζοντας να αλλάξει η τύχη του.

Υπενθυμίζεται πως τον Φεβρουάριο, ο Μπρέθγουεϊτ μετακόμισε στη Βαρκελώνη από την Λεγανές έναντι 18 εκατ. ευρώ με τετραετές συμβόλαιο και ρήτρα 300 εκατ. ευρώ. Εως τώρα έχει καταφέρει να σκοράρει μόλις 1 γκολ σε 11 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί.

Our 2020/21 first team squad numbers are set! pic.twitter.com/MeFcJPDyN8

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 6, 2020