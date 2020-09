Οσασούνα-Λεβάντε 1-3: Εσπασε το… ρόδι με ανατροπή και «τριάρα» (vids)

Οσασούνα και Λεβάντε διασταύρωσαν τα ξίφη τους, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της La Liga. Το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο. Οι δύο ομάδες είχαν αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουν, ωστόσο… άργησαν να το πετύχουν.

Στο 38’ οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί οι οποίοι κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ με τον Ρομπέρτο Τόρες. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός της Λεβάντε, αφού υποδέχθηκε με ωραίο τρόπο την μπάλα, στη συνέχεια εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ, νικώντας τον Αϊτόρ για το 1-0.

Η απάντηση της Λεβάντε ήταν άμεση, καθώς τρία λεπτά αργότερα έφεραν και πάλι το ματς στα ίσα. Ο Μοράλες με υπέροχη πάσα έβγαλε για τον Μελέρο, ο οποίος πάτησε περιοχή και με δυνατό σουτ στην κίνηση, έκανε το 1-1.

Αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Στην επανάληψη του δευτέρου 45λεπτου οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυναμικά και έψαχναν το γκολ που θα τους έβαζε μπροστά στο σκορ. Στο 68ο λεπτό του ματς, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Ραούλ Νάβας μέσα στη μεγάλη περιοχή με αποτέλεσμα, ο ρέφερι να δείξει την άσπρη βούλα.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ρόζερ Μαρτί, ο οποίος είχε περάσει λίγα λεπτά νωρίτερα στο παιχνίδι. Ο πορτιέρε της Οσασούνα, «διάβασε» σωστά τον 29χρονο Ισπανό επιθετικό, μάντεψε σωστά τη γωνία και αποσόβησε με αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο για την ομάδα του.

Τελικά, ο Ρόζερ Μαρτί, πήρε το… αίμα του πίσω στο 76’. Ο Καμπάνια άδειασε τον Ραούλ Νάβας, στη συνέχεια έδωσε στον συμπαίκτη του Μαρτί κι αυτός με άψογο πλασέ έστειλε την μπάλα στο πλεκτό, κάνοντας το 2-1 για την Λεβάντε.

Από εκεί κι έπειτα το έργο για τους φιλοξενούμενους έγινε πιο εύκολο. Στο 81’ ο Μοράλες βρήκε κι αυτός δίχτυα με κοντινή προβολή και διαμόρφωσε το τελικό 3-1 για την Λεβάντε.

Πλέον, μετά το πρώτο διπλό που κατάφερε και πήρε η Λεβάντε σκαρφάλωσε στην 11η θέση με τρεις βαθμούς, πιάνοντας τις Κάντιθ και Οσασούνα.

FT #OsasunaLevante 1-3

Commanding @LevanteUDen romp to first win of the season! #LiveResults pic.twitter.com/TI6KSIKLxV

— LaLiga English (@LaLigaEN) September 27, 2020