Επίσημα το διήμερο 20-21 Μαρτίου θα διεξαχθούν οι εκλογές που θα καθορίσουν το «αύριο» στην προεδρία της Μπαρτσελόνα, αν φυσικά δεν περάσει η πρόταση μομφής στη διοίκηση του Τζόσεπ Μαρία Μπαρτομέου.

Το καταλανικό κλαμπ ανακοίνωσε πως θα «απλώσει» την ψηφοφορία, στην οποία θα λάβουν μέρος μεταξύ άλλων οι Τζόρντι Φαρέ και Σάντρο Λαπόρτα, σε ολόκληρο το Σαββατοκύριακο, ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του να βρεθούν στις κάλπες, εν μέσω των μέτρων για τον κορονοϊό.

Η εκλογική διαδικασία της ερχόμενης άνοιξης αναμένεται να διαμορφώσει πολλά περισσότερα από την κατάσταση στην προεδρία, αφού από το αποτέλεσμα και την τυχόν αποχώρηση του Μπαρτομέου πολύ πιθανόν να επηρεαστεί και το μέλλον του Λιονέλ Μέσι στον σύλλογο, ο οποίος θα περιμένει τις εξελίξεις για να αποφασίσει αν θα παραμείνει και μετά το 2021.

Όλα αυτά προϋποθέτουν ότι η πλατφόρμα «Més que una Moció» που ξεκίνησε ο Φαρέ δεν θα μαζέψει τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών από τα μέλη του κλαμπ, για να... ρίξει την τωρινή διοίκηση και να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές, αν και προς το παρόν κυλάει σε καλό δρόμο.

Board of Directors agrees to dates for FC Barcelona presidential election on March 20 and 21

Full details: https://t.co/GLrM4cZ4RB

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 10, 2020