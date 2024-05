Η ομάδα του Παρισιού σημάδεψε 14 φορές το δοκάρι φέτος στο Champions League, τέσσερις από αυτές χθες το βράδυ (07/05) στον επαναληπτικό ημιτελικό με την Ντόρτμουντ!

Ρεσιτάλ ατυχίας ή... αστοχίας φέτος για την Παρί Σεν Ζερμέν!

Σύμφωνα με πληροφορίες της Opta, το ρεκόρ της Παρί σε μπάλες που καταλήγουν στο δοκάρι σε αυτή τη διοργάνωση του Champions League είναι ήδη ιστορικό.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε έχει σημαδέψει δοκάρι έως και 14 φορές φέτος στην Ευρώπη, τέσσερις από αυτές στον χθεσινό επαναληπτικό ημιτελικό με την Μπορούσια Ντόρτμουντ (0-1). Μιλάμε για τον υψηλότερο... απολογισμό σε μια σεζόν στο Champions League από το 2003/04!

12 - Paris have the hit the woodwork 12 times in the Champions League this season, with half of these coming against Borussia Dortmund. It's the highest tally for any team on record in a single edition of the competition (since 2003-04). Frustration. #PSGBVB pic.twitter.com/BVBRyiiHQH