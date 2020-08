Το θέμα παίρνει διαστάσεις και ο Αργεντινός σούπερ σταρ με την απόφαση που πήρε να μην παραβρεθεί το πρωί της Κυριακής στο προγραμματισμένο τεστ για κορονοϊό με τους υπόλοιπους της ομάδας, έκανε τον Ζόσεπ Μαρία Μπαρτομέου να ψυχρανθεί τελείως μαζί του.

Όπως αναφέρει ο καταλανικός ραδιοφωνικός σταθμός Rac1, ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα» έχει αποφασίσει να κρατήσει σκληρή στάση προς τον Λιονέλ Μέσι.

Φέρεται να μην έχει απαντήσει σε κανένα από τα τηλέφωνήματα που του έχει κάνει ο ποδοσφαιριστής έπειτα απ' όσα έχουν εκτυλιχθεί στη σχέση του παίκτη με τον σύλλογο...

[@gbsans] | In @elmonarac1 show, they have confirmed that Messi called Bartomeu couple of times but, the president didn't picked up the calls.

