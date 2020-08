Οι «μπλαουγκράνα» επέστρεψαν στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας για να υποβληθούν σε τεστ για τον Covid-19 προτού ξεκινήσουν την προετοιμασία για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Λιονέλ Μέσι είχε διαμηνύσει ότι δεν θα δώσει το «παρών», στο κλαμπ είχαν πειστεί ότι δεν υπάρχει λόγος να τον περιμένουν και πλέον όπως μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα, ο Αργεντινός δεν εμφανίστηκε καθόλου...

Μέσι: Δεν ισχύει η ρήτρα των 700 εκατ. ευρώ και μπορεί να αποχωρήσει ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα​

[MD] | Messi does not appear for the PCR tests

The Argentine was summoned this morning along with the rest of the squad but he already communicated that he would not appear

Jordi Alba and Marti Braithwaite were the first footballers to arrive pic.twitter.com/lF0vPnKkf2

— BarçaTimes (@BarcaTimes) August 30, 2020