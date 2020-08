Μπρέθγουεϊτ: Ζήτησε το «10» σε περίπτωση που φύγει ο Μέσι (pic)

Ολοι περιμένουν με μεγάλη αγωνία την απόφαση που θα πάρει ο Μέσι για το αν τελικά θα αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα ή όχι. Ο συμπαίκτης του πάντως, Μάρτιν Μπρέθγουεϊτ φαίνεται πως... καίγεται για άλλα πράγματα στην παρούσα φάση, όπως για το νούμερο που θα έχει στο πίσω μέρος η φανέλα του, τη νέα σεζόν.

Μάλιστα, ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο 29χρονος Δανός επιθετικός φέρεται πως ζήτησε από τους διοικούντες της Μπάρτσα, να αναλάβει αυτός το «10» και να το έχει τυπωμένο στη φανέλα του.

Υπενθυμίζεται πως τον Φεβρουάριο ο Μάρτιν Μπρέθγουεϊτ μετακόμισε στη Βαρκελώνη από την Λεγανές έναντι 18 εκατ. ευρώ με τετραετές συμβόλαιο και ρήτρα 300 εκατ. ευρώ. Εως τώρα έχει καταφέρει να σκοράρει μόλις 1 γκολ σε 11 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί.

Braithwaite has asked Barcelona for the number 10 shirt should Messi leave the club, according to Spanish outlet 20 Minutos pic.twitter.com/Iki3gwJqgR

