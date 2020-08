Μπαρτσελόνα: Θετικός στον κορονοϊό ο Πιάνιτς! (pic)

Ποδαρικό με το... αριστερό κάνει στην Μπαρτσελόνα ο Μιραλέμ Πιάνιτς. Ο Βόσνιος μεσοεπιθετικός δεν ένιωθε καλά το Σάββατο (22/08), έκανε το μοριακό τεστ και βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Ο ποδοσφαιριστές βρίσκεται σε απομόνωση στο σπίτι του και αυτή η εξέλιξη πάει δύο εβδομάδες πίσω την παρουσίασή του από την Μπαρτσελόνα, αλλά και την ενσωμάτωσή του στην προετοιμασία των Μπλαουγκράνα.

Ο πρώην μέσος της Γιουβέντους νιώθει καλά και το ταξίδι του στην Βαρκελώνη θα γίνει, εκτός νέου απροόπτου, στα τέλη της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου.

[BREAKING NEWS]

Pjanic tests positive for Covid-19 and will travel to Barcelona in 15 days. Player feeling well and self-isolating pic.twitter.com/sTr9s4pzvc

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 23, 2020