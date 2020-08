Αποτελούσε κοινό μυστικό, έγινε και επίσημο: Ο Ιάπωνας μεσοεπιθετικός Τακεφούσα Κούμπο, ο οποίος ανήκει στην Ρεάλ Μαδρίτης, θα αγωνιστεί ως δανεικός στην Βιγιαρεάλ τη νέα σεζόν.

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στον δανεισμό του στην Μαγιόρκα (τέσσερα γκολ – πέντε ασίστ σε 36 συμμετοχές), θα συνεχίσει το «αγροτικό» του στην La Liga, προτού ενσωματωθεί στην πρώτη ομάδα της Βασίλισσας, όντας πιο ώριμος και έτοιμος για να βοηθήσει τους Μαδριλένους.

Kubo is already posing with his new shirt! #WelcomeKubo pic.twitter.com/AyaGy37a4q

«Θα τα δώσω όλα για να κάνω αξέχαστη αυτή την σεζόν» είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο Κούμπο, ο πρώτος Ιάπωνας στην ιστορία της Βιγιαρεάλ, η οποία φέτος κοιτάει πολύ ψηλά, με προπονητή τον Ουνάι Έμερι.

#VillarrealTV | Take Kubo has a message for the fans after joining the Yellow Submarine! #WelcomeKubo pic.twitter.com/aAup5SEG7r

