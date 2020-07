Εδώ και χρόνια έχουμε μείνει με την (εύλογη) απορία αν όντως ο Ροναλντίνιο, στο πλαίσιο των γυρισμάτων ενός διαφημιστικού, έστειλε τέσσερις διαδοχικές φορές την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι (δείτε το βίντεο και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα).

Ο Λιονέλ Μέσι, καλός φίλος και «μαθητής» του «Ρόνι» στην Μπαρτσελόνα, μας πρόσφερε άλλο ένα βίντεο για... ντιμπέιτ. Εσείς τι λέτε; Όντως με ένα μπαλάκι του τένις ο Αργεντινός σούπερ σταρ πετυχαίνει το κουτάκι του αναψυκτικού με τέτοιο τρόπο που το άλλο μένει όρθιο;

All eyes on the return of the UEFA @ChampionsLeague. Leo Messi looks ready – are you? #ForTheLoveOfIt #UCL #PepsiFootball pic.twitter.com/8f7EOUA86M

— Pepsi Football (@PepsiFootball) July 31, 2020