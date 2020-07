Οι «μερένγκες» επικράτησαν εντός έδρας (2-1) της Βιγιαρεάλ στην προτελευταία αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος, εξασφάλισαν και μαθηματικά τον τίτλο, το πανηγύρισαν και πλέον για φινάλε έχουν να κάνουν επίσκεψη στην έδρα της Λεγανές.

Από την ημέρα του restart, η Ρεάλ χρησιμοποίησε το γήπεδο Αλφρεδο Ντι Στέφανο από τη στιγμή που στο Μπερναμπέου γίνονται εργασίες με αποτέλεσμα να υπάρξει η αλλαγή που τελικά ευνόησε την ομάδα του Ζιντάν.

Για το τρομερό σερί των θετικών αποτελεσμάτων μετά τον κορονοϊό, μέχρι και την εξασφάλιση του 34ου τίτλου στην ιστορία του κλαμπ, το «Αλφρέδο Ντι Στέφανο» έπαιξε το ρόλο του και η Ρεάλ έγινε η μοναδική ομάδα της LaLiga για φέτος που παρέμεινε αήττητη εντός έδρας με 15 νίκες και 4 ισοπαλίες.

15 WINS

4 DRAWS

0 LOSSES

@realmadriden will end the season as the only team unbeaten at home in #LaLigaSantander! pic.twitter.com/aVr1d8lFgB

— LaLiga English (@LaLigaEN) July 17, 2020