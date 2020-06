Ο Ράμος έχει περισσότερα γκολ από άλλους πρωτοκλασάτους επιθετικούς στο πρωτάθλημα (vid)

Δεν είναι ένας απλός αμυντικός. Ο Σέρχιο Ράμος έχει αποδείξει πως και στην κορυφή της επίθεσης να παίζει, μπορεί εξίσου να κάνει τη δουλειά και μάλιστα να γίνει δεινός εκτελεστής. Το απέδειξε πάλι στην πρόσφατη νίκη των Μαδριλένων, επί της Μαγιόρκα το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Ισπανός στόπερ, δεν σκοράρει μόνο από την άσπρη βούλα, καθώς με αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ αυτή τη φορά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό ήταν το 8ο του γκολ στη φετινή σεζόν της La Liga και έτσι έπιασε τον Αντουάν Γκριεζμάν, ο οποίος έχει τον ίδιο αριθμό τερμάτων στην διοργάνωση.

Ο Ράμος κατάφερε μετά από αυτό το γκολ να ξεπεράσει σε αριθμό, ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι επιθετικοί! Ο λόγος για τους Αζάρ, Ζοάο Φέλιξ, Φεκίρ, Ντιέγκο Κόστα, Βινίσιους Τζούνιορ, Μπέιλ, Χάμες Ροντρίγκες, Ντεμπελέ και Γιόβιτς.

Μπορεί να αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας, όμως ο Σέρχιο Ράμος, δείχνει πως το γκολ το έχει πλέον στο τσεπάκι του!

